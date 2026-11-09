Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο, το οποίο βρισκόταν επιμελώς τοποθετημένο μέσα σε μαύρη σακούλα στο κέντρο της Αθήνας.

Με βάση τα αρχικά στοιχεία, το εύρημα εντοπίστηκε στο ύψος της συμβολής των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας και την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών.