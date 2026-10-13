Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης – Δανάη Μαραγκού

Με κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, συναυλία και ολονύχτια παραμονή στην Πλατεία Συντάγματος, οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, τα απλησίαστα ενοίκια και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των σπουδών.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι έχουν στήσει σκηνές, στέλνοντας το μήνυμα ότι κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να αναγκάζεται να εγκαταλείψει τις σπουδές του, επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της στέγασης και της καθημερινής διαβίωσης.

Η φοιτητική «κατασκήνωση» θα διαρκέσει έως το πρωί της Τετάρτης. Στις 18.00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στην πλατεία.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:









Με κεντρικό σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει – Μέτρα στήριξης τώρα!», οι φοιτητές απαιτούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα ενοίκια, τη φοιτητική μέριμνα, τη σίτιση, τις μετακινήσεις και τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.

Ενοίκια και ακρίβεια απειλούν τις σπουδές

Στο κάλεσμά τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι περιγράφουν μια καθημερινότητα οικονομικής ασφυξίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η ενέργεια και τα καύσιμα παραμένουν ακριβά, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν εκτοξευθεί και οι μισθοί δεν επαρκούν για την κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών. Την ίδια στιγμή, η φοιτητική στέγη παραμένει ανεπαρκής, ενώ τα ενοίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν φτάσει σε επίπεδα απαγορευτικά για χιλιάδες νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνουν οι Σύλλογοι, υπάρχουν επιτυχόντες που δυσκολεύονται ακόμη και να εγγραφούν στις Σχολές τους, επειδή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στέγη. Άλλοι φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια, να περιορίζουν την παρουσία τους στα μαθήματα ή να ταξιδεύουν στις Σχολές τους, μόνο κατά την εξεταστική περίοδο.

Στον ήδη βαρύ οικογενειακό προϋπολογισμό προστίθενται τα έξοδα για μετακινήσεις, αναλώσιμα, συγγράμματα που δεν παρέχονται δωρεάν, πρόσβαση στο διαδίκτυο και πανεπιστημιακά κυλικεία με υψηλές τιμές.

«Ούτε χρήματα για μία έξοδο δεν μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Κανείς να μην παρατήσει τις σπουδές του»

Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται ως «κόστος», ενώ την ίδια ώρα διατίθενται μεγάλα ποσά για πολεμικούς εξοπλισμούς και διατηρούνται φορολογικά προνόμια για ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Παράλληλα, αντιδρούν στην υποχρηματοδότηση των δημόσιων Πανεπιστημίων, στις ελλείψεις Καθηγητών και προσωπικού, στις ανεπαρκείς υποδομές και στην αποδυνάμωση της φοιτητικής μέριμνας.

«Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο», τονίζουν, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων τους.

Στο πλευρό τους βρίσκεται και η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟΖΩ», η οποία επισημαίνει ότι η ακρίβεια, τα ενοίκια και το κόστος των σπουδών οδηγούν πλέον και τους Έλληνες φοιτητές στους δρόμους.

Τα διεκδικητικά αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διεκδικούν άμεσα πλαφόν στα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων με αύξηση των εισοδηματικών ορίων και κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν στέγαση για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, σε εστίες, ξενοδοχεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών Αρχών.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται η ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δημόσιων και δωρεάν εστιών, καθώς και η έκτακτη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των αναγκών θέρμανσης.

Όσον αφορά το κόστος διαβίωσης, ζητούν πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης, καθώς και διασφάλιση ότι δεν θα γίνει καμία διακοπή ηλεκτροδότησης σε φοιτητές που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Τέλος, απαιτούν δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές, μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών, διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές και πλήρη κατάργηση των περιοριστικών «κοφτών».

Συναυλία αλληλεγγύης στην Πλατεία Συντάγματος

Στο πλαίσιο της ολονύχτιας κινητοποίησης πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή των Cilia Katrali, Kozmo, Ntavelis Fundracar, Otra Rota, Raibo, Αλέξανδρου Κτιστάκη, Αριστέας Αδαμίδου, Δημήτρη Μητσοτάκη, Θοδωρή Θεοδωρίδη, Ρίτας Αντωνοπούλου και Ρεβάνς και Χαονίας.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι συνδέουν τη σημερινή κινητοποίηση με τις διεκδικήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, αλλά και με τους αγώνες των νέων και των συνδικάτων στην Ισπανία για προσιτή στέγη. Το μήνυμά τους παραμένει σαφές:

Η μόρφωση και η αξιοπρεπής φοιτητική ζωή δεν μπορούν να αποτελούν προνόμιο όσων έχουν την οικονομική δυνατότητα να τις πληρώσουν.

Η σκυτάλη των κινητοποιήσεων στους μαθητές

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους μαθητές, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου να κλείσουν τα σχολεία τους και να βρίσκονται όλοι στους δρόμους, με συνελεύσεις, αποφάσεις, καταλήψεις και αποχές σε όλα τα σχολεία και πορείες μαζί με φοιτητές – εκπαιδευτικούς, με ραντεβού στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Ο αγώνας των φοιτητών και των μαθητών δε διεξάγεται εν κενώ, αλλά συνδέεται άμεσα με τις κινητοποιήσεις ολόκληρης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Δάσκαλοι και καθηγητές προχωρούν σε 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία στις 21 Οκτωβρίου.

Τα τεράστια λειτουργικά κενά στα σχολεία, οι χαμένες διδακτικές ώρες και οι καθηλωμένοι μισθοί των εκπαιδευτικών συνθέτουν, την ίδια εικόνα εγκατάλειψης της δημόσιας παιδείας. Όπως τονίζουν οι Εκπαιδευτικοί Σύλλογοι, η μάχη για τη μόρφωση των παιδιών και τη ζωή με δικαιώματα είναι κοινή.