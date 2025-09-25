Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στην Κίσσαμο Χανίων, όταν ένα τετράχρονο παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, το μικρό αγγελούδι υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.