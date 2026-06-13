Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου , μέσα στην πόλη της Κισσάμου, κοντά στο λιμάνι στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpnews.gr κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε παρακείμενο χωράφι με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού του.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να επιτευχθεί ο απεγκλωβισμός του οδηγού, ενώ ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου τον παρέλαβε σε καλή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής φαίνεται να μην υπάρχει εμπλοκή δεύτερου οχήματος, ενώ τα αίτια του συμβάντος είναι υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.