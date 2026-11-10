Ξεκίνησε ως «τάση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολίτες σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης να επιδεικνύουν κρατικά φυλλάδια προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και μόλις την περασμένη εβδομάδα απόκτησε πλέον επίσημη υπόσταση σε επίπεδο Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την αρχή της «ατομικής προετοιμασίας» καλώντας τους πολίτες να είναι σε θέση να συντηρήσουν τον εαυτό τους για τις πρώτες 72 ώρες μιας ενδεχόμενης κρίσης.

Η πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε στις 3 Νοεμβρίου από την επίτροπο Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χατζά Λαμπίμπ, δεν υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο. Αντιθέτως, αντανακλά τα διδάγματα από πρόσφατες παγκόσμιες κρίσεις —όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αύξηση των φυσικών καταστροφών και κυβερνοεπιθέσεων— οι οποίες κατέδειξαν ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι παντοδύναμος και δεν μπορεί να παρέμβει ακαριαία παντού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βρυξέλλες ενέκριναν επίσης σχετική έκθεση του πρώην προέδρου της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστε, η οποία προτείνει την καθιέρωση μιας ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ» από τον Οκτώβριο του 2027, σηματοδοτώντας μια απομάκρυνση από την αντίληψη της απόλυτης κρατικής μέριμνας προς μια κουλτούρα ατομικής υπευθυνότητας.

Γιατί επιλέχθηκε το όριο των 72 ωρών

Το όριο των τριών ημερών δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο κρατικός μηχανισμός και τα δίκτυα αλληλεγγύης έπειτα από μια εν δυνάμει μεγάλη καταστροφή. Είναι το διάστημα που χρειάζεται για να αποκατασταθούν βασικές υποδομές, όπως η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες, και να ξεκινήσει η διανομή προμηθειών. Αν τα νοικοκυριά μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν για αυτό το κρίσιμο διάστημα, οι αρχές αποκτούν την ευελιξία να κατευθύνουν τους πόρους τους εκεί όπου υπάρχει άμεση ανάγκη, όπως σε τραυματίες και εγκλωβισμένους, αποτρέποντας παράλληλα την κατάρρευση ενός ήδη υπερφορτωμένου συστήματος.

Όπως τόνισε η κ. Λαμπίμπ, στόχος δεν είναι η δημιουργία πανικού, αλλά η καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «η πρόληψη είναι η πιο ουσιαστική μορφή ηρεμίας».

Τι πρέπει να περιέχει το κιτ επιβίωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σε κάθε νοικοκυριό τη δημιουργία ενός “σακιδίου επιβίωσης”, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Νερό και Τροφή: Υπολογίζεται ότι απαιτούνται δύο λίτρα νερό ανά άτομο ημερησίως (συνολικά έξι λίτρα για το τριήμερο). Συνιστώνται τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας και μακράς διάρκειας που δεν απαιτούν μαγείρεμα (π.χ. ενεργειακές μπάρες, ξηροί καρποί, κονσέρβες).

Πρώτες Βοήθειες και Εργαλεία: Ένα μικρό φαρμακείο (με γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικά, παυσίπονα και προσωπική φαρμακευτική αγωγή), είδη υγιεινής, μάσκες προστασίας, καθώς και ένα πολυεργαλείο (ελβετικός σουγιάς).

Επικοινωνία και Ενέργεια: Φακός (ιδανικά κεφαλής) με εφεδρικές μπαταρίες, φορτισμένο power bank με τα απαραίτητα καλώδια, ραδιόφωνο μπαταρίας για ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής του διαδικτύου, και μια σφυρίχτρα για εντοπισμό από διασώστες.

Έγγραφα και Χρήματα: Ταυτότητες, διαβατήρια, βιβλιάρια υγείας και φωτοτυπίες σημαντικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη. Επίσης, γραπτή λίστα με τηλέφωνα συγγενών και μετρητά σε μικρά χαρτονομίσματα, καθώς τα ATM και τα POS ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Ρουχισμός: Μια αλλαξιά ρούχα, μία ισοθερμική κουβέρτα και αναπτήρας ή σπίρτα.

Η νέα αυτή οδηγία καλεί τους ευρωπαίους πολίτες να εντάξουν την προετοιμασία στην καθημερινότητά τους, μετατρέποντας το “απρόοπτο” σε μια διαχειρίσιμη συνθήκη μέσω της λογικής οργάνωσης για να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συνθήκη χωρίς βοήθεια από το κράτος για 72 ώρες.