Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη, ζήτησε την καταδίκη του πατέρα Αντωνίου για επιμέρους πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου τροφίμου της «Κιβωτού του Κόσμου» και ηθική αυτουργία σε ξυλοδαρμό πέντε τρόφιμων σε δομές του Βόλου και της Αθήνας.

Επιπλέον, η εισαγγελική λειτουργός αποτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων απευθυνόμενη προς τους δικαστές, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντωνίου για εξαντλητική και καταναγκαστική εργασία ανηλίκου σε δομή της Αθήνας.

Καταδικαστική ήταν η πρότασή της για ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους για επιμέρους πράξεις, κατά περίπτωση για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απλή σωματική βλάβη. Αντίθετα, για επιμέρους κατηγορίες η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση των κατηγορούμενων κυρίως για κακοποιητικά περιστατικά στη δομή της Χίου ενώ για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.

Με βάση την πρωτόδικη απόφαση ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος αρνείται τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του, οι οποίοι επίσης δεν δέχονται καμία από τις κατηγορίες, είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες.

Η εισαγγελέας κατά την αγόρευση της χαρακτήρισε ως πρόσωπο – αναφορά τον πατέρα Αντώνιο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε. Πρόκειται για το εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου».

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους η εισαγγελέας τόνισε ότι υπήρξαν εργαζόμενοι σε δομές της οργάνωσης, ενώ, δύο εξ αυτών υπήρξαν πρώην ωφελούμενοι της «Κιβωτού» οι οποίοι στη συνέχεια παρέμειναν ως εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη των κατηγορουμένων για περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, ο οποίος προηγουμένως είχε κατηγορηθεί για κλοπή. «Πρόκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο» είπε η εισαγγελέας κ. Συμιγιάννη, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα ακραίο μέτρο».

Για αυτήν την περίπτωση, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και άλλων δύο κατηγορουμένων (διευθύντρια και παιδαγωγός) για βαριά σωματική βλάβη ενώ για αντίστοιχη κατηγορία που είχαν για φιλοξενούμενο που μεταφέρθηκε στη Χίο, εισηγήθηκε την αθώωση τους.

Για ένα ακόμα περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανήλικων φιλοξενούμενων στο χώρο του οινοποιείου της δομής, η εισαγγελέας επισήμανε ότι τελέστηκε και ζήτησε οι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται να κηρυχθούν ένοχοι για απλή σωματική βλάβη και απειλή, κατά περίπτωση, όπως κατηγορούνται. «Τα αντιθέτως καταγγελλόμενα και ανακαλούμενα κρίνονται μη αξιόπιστα και δεν λαμβάνονται υπόψη» τόνισε η εισαγγελέας σχετικά με τους παθόντες που ως προς αυτό το σκέλος έχουν ανακαλέσει τις καταγγελίες».

Για αυτά τα περιστατικά που αφορούν τις δομές του Βόλου, ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποδειχθεί τα περιστατικά. Και δεν στηρίζονται γενικά και αφηρημένα περιστατικά» ανέφερε η εισαγγελέας και τόνισε ότι «ο πρώτος κατηγορούμενος γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοι του» είπε η εισαγγελέας Παναγιώτα Συμιγιάννη.