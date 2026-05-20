Ένα κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Νίκαιας έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 20 Μαΐου, στόχος διαρρηκτών.

Στις 3 το πρωί, τρία άτομα έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Γρηγορίου Λαμπράκη και μπήκαν στο εσωτερικό. Αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε κλαπεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Οι αστυνομικοί, που έφτασαν στο σημείο, έκαναν αναζητήσεις, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες δεν πτοήθηκαν, καθώς πρόκειται για πολύ κεντρικό σημείο, που έχει συνεχώς κίνηση.