Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικώς από το Εδιμβούργο, ταξιδεύοντας χωρίς βαριές αποσκευές. Κατά την άφιξή της φιλοξενήθηκε από φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι. Όπως κατέθεσαν οι ίδιοι στις Αρχές, η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι τους στις 15 Ιουλίου, αναφέροντας πως θα μεταβεί στην περιοχή της Κυψέλης για να μείνει με Αμερικανούς φίλους της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ταξιδιωτική βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός δεν ανήκε στην ίδια, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναζητούν γενετικό υλικό και αποτυπώματα που ενδεχομένως να αποκαλύψουν την ταυτότητα του δράστη.

Το κινητό έδινε σήμα μετά τον θάνατο της Βρετανίδας

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται η τηλεφωνική συσκευή της 38χρονης. Το κινητό της παρέμενε ενεργό και εξέπεμπε σήμα ακόμη και μετά τον εκτιμώμενο χρόνο θανάτου της, ενώ φέρεται να αποστέλλονταν μηνύματα προς οικείους της, πιθανότατα από το πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση πως η γυναίκα βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Οι Αρχές αναλύουν εξονυχιστικά τα στίγματα των κεραιών για τον εντοπισμό της συσκευής και των τελευταίων επαφών του θύματος.