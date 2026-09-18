Κλειστό παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Η Αστυνομία ξεκαθάρισε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής, ενώ η πλευρά της οικογένειας δηλώνει απόλυτα σύμφωνη και συνεργάσιμη, επιθυμώντας να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Γιατί έγινε έρευνα στο σπίτι και πού βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο

Όπως εξήγησε το πρωί της Παρασκευής 18/09 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο «Mega», το χρηματοκιβώτιο έχει κατασχεθεί αλλά δεν έχει ανοιχτεί ακόμα.

Η έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε σε άμεση συνεννόηση με την Εισαγγελία, καθώς κρίθηκε πως υπήρχε πιθανότητα να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που να ρίχνουν φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.

Αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, η κυρία Δημογλίδου αποσαφήνισε τη νομική διαδικασία:

Όταν σε κατ’ οίκον έρευνες εντοπίζονται χρήματα ή αντικείμενα αξίας, αυτά καταγράφονται λεπτομερώς και παραδίδονται στην αρμόδια Αρχή (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).

Η τύχη του χρηματοκιβωτίου βρίσκεται πλέον στα χέρια της αρμόδιας Εισαγγελίας.

Σε συνεννόηση με τις εισαγγελικές αρχές, θα αποφασιστεί αν το χρηματοκιβώτιο θα ανοιχτεί από τους ίδιους για περαιτέρω έρευνα ή αν θα παραδοθεί σφραγισμένο στους νόμιμους κληρονόμους.

«Κανένα πρόβλημα να ανοιχτεί», λέει η οικογένεια

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη (οι γονείς και οι δύο αδελφές του), έδωσε το «πράσινο φως» στις Αρχές.

Όπως ξεκαθάρισαν χθες εκπρόσωποί τους, η οικογένεια δεν φέρει απολύτως καμία αντίρρηση στο να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο από την Αστυνομία ή την Εισαγγελία. Ωστόσο, διευκρίνισαν πως πρακτικά δεν μπορούν να συνδράμουν στη διαδικασία, καθώς δεν έχουν στην κατοχή τους ούτε τα κλειδιά ούτε τους απαραίτητους κωδικούς ασφαλείας. Η οικογένεια παραμένει στη διάθεση των αρχών, αναμένοντας την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του.

«Κλειδί» οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έρευνα

Στις δηλώσεις της η εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε αναφορικά με την πορεία των ερευνών για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή «το ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ», προσθέτοντας ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εικόνας αναμένεται να έχουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θεωρούνται σημαντικό μέρος της διαδικασίας, αφού θα μπορούσαν να προσθέσουν κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα.

Έτσι, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν παράλληλα τα ευρήματα από την κατοικία, τα δεδομένα του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης και τα alert που έχουν καταγραφεί καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που θα «φωτίσουν» με ακρίβεια τα αίτια και πιθανότατα και τον χρόνο που επήλθε ο θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη.