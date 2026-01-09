Nέα πανελλαδική σύσκεψη προετοιμάζουν οι αγρότες με εκπροσώπηση όλων των μπλόκων, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες για την συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη 13/01.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση των εκπροσώπων του αγροτικού κινήματος θα γίνει το Σαββατοκύριακο και στην διάρκειά της θα οριστεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ως κίνηση καλής θέλησης τα περισσότερα οδοφράγματα στους εθνικούς δρόμους ανοίγουν σήμερα Παρασκευή, με τα τα τρακτέρ ωστόσο να παραμένουν στην άκρη του οδοστρώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε χθες ότι για το επίμαχο τετ α τετ πρέπει να πληρούνται δύο όροι: «Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή, να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύι δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας συνόψισε την στάση των αγροτών λέγοντας ότι «είμαστε υπέρ του διαλόγου από την πρώτη στιγμή, θα φτιάξουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο την επιτροπή που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό. Σάββατο – Κυριακή θα γίνει πανελλαδική, είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο από την κυβέρνηση, ώστε να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί την επόμενη μέρα». Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο από την παραμονή των τρακτέρ στα μπλόκα μέχρι να γίνει διάλογος».