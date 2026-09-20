«Kλείδωσε» η αλλαγή του καιρού για τα επόμενα 24ωρα όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία των μετεωρολογικών μοντέλων.

Έτσι πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί την Τρίτη, αναμένεται και ένα πέρασμα βροχών και καταιγίδων,από τα βόρεια προς τα νότια.

Πιο συγκεκριμένα για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου περιμένουμε αρχικά σε όλη τη χώρα καλοκαιρία με λίγες νεφώσεις, περισσότερες στα κεντρικά και νότια.

Μέχρι το μεσημέρι η ηλιοφάνεια θα εξαφανιστεί και αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις.

Από το μεσημέρι και μετά , προς το απόγευμα, θα εμφανιστούν οι κλασσικές νεφώσεις της αστάθειας στα βόρεια , κεντρικά και νότια ορεινά των ηπειρωτικών , οι οποίες θα δώσουν τοπικές μπόρες ή και παροδικές καταιγίδες, επηρεάζοντας και ευρύτερες περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας , της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Προς το βράδυ θα έχουμε βελτίωση στα κεντρικά και νότια, αλλά όχι και στα βόρεια, καθώς η διαταραχή θα μπαίνει στη χώρα μας και θα επηρεάσει και τα νησιά του Ιουνίου, ενώ θα συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες στα βορειοδυτικά και βόρεια, οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες ώρες της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου θα γίνουν πιο έντονες σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία-Μαγνησία και Σποράδες. Αναμένεται να επεκταθούν και στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα ξημερώματα και το πρωί της Τρίτης τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε Μαγνησία-Σποράδες και βόρεια – ανατολική Εύβοια.

Τις ίδιες ώρες , μεσημέρι προς απόγευμα, βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου ενώ θα ξεκινήσουν και στην Κρήτη.

Βροχές επίσης, τις ίδιες ώρες θα σημειώνονται , τοπικά , στα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες.

Live χάρτης: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα καιρικά φαινόμενα:

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, τη Δευτέρα θα κυμανθεί στα βόρεια από 14°C έως 33°C , στα κεντρικά από 15°C έως 34°C και στα νότια από 15°C έως 32°C.

Την Τρίτη στα βόρεια θα κυμανθεί από 10°C έως 26°C, στα κεντρικά από 13°C έως 25°C και στα νότια από 15°C έως 30°C.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο τη Δευτέρα θα πνέουν ΒΔ ασθενείς έως μέτριοι, 3-5 μποφόρ , αλλά την Τρίτη θα ενισχυθούν , φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη , τη Δευτέρα , θα έχουμε καλό καιρό με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι-απόγευμα και πιθανότητες για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα, όμως , και τις πρώτες ώρες της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Μετά το ξημέρωμα θα έχουμε βελτίωση του καιρού.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα κυμανθεί από 19°C έως 33°C και την Τρίτη από 17°C έως 25°C. Οι άνεμοι τη Δευτέρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς έως μέτριοι, 2-4 μποφόρ και την Τρίτη ασθενείς έως μέτριοι, 3-5 μποφόρ.

Μπόρες και στην Αττική

Στην Αττική τη Δευτέρα, αναμένουμε καλό καιρό με ηλιοφάνεια μέχρι τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες. Από εκεί και μετά περιμένουμε αστάθεια να εκδηλωθεί στους ορεινούς όγκους και να σημειωθούν τοπικές μπόρες και παροδικές καταιγίδες στους ορεινούς όγκους , με ενδεχόμενο να αγγίξουν και το λεκανοπέδιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18°C έως 32°C ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι, 2-4 μποφόρ, αλλά στον Σαρωνικό θα στραφούν από το μεσημέρι σε ΝΝΔ.

Την Τρίτη από τις πρώτες ώρες της μέρας θα έχουμε νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειώνονται τοπικές βροχές και παροδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι προς απόγευμα θα έχουμε πιο δυνατές αναπτύξεις , αστάθειας, που θα δώσουν πιο έντονες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19°C έως 25°C ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, 2-4 μποφόρ. (Με πληροφορίες από Meteoclub.gr, Eθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Σύστημα Ποσειδών ΕΛΚΕΘΕ).

Η κακοκαιρία όπως αποτυπώνεται από το «Σύστημα Ποσειδών»

Η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές όπως αποτυπώνονται από τα συστήματα του Κ24net:

Σημεία με έντονα καιρικά φαινόμενα: