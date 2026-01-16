Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος για τη χώρα μας, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ειδικότερα, η ψυχρή εισβολή, που ξεκινά από την Ουκρανία, και θα επηρεάσει τον καιρό και στην Ελλάδα, θα φέρει πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς, θυελλώδεις ανέμους 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο, ενώ χιόνια θα πέσουν κυρίως στα ορεινά Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, Εύβοιας, Α-ΒΑ Πελοποννήσου, Κυκλάδων και Κρήτης.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3°C έως 11°C, με λίγα χιόνια έως τα 500 μέτρα και βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα»

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής, η οποία μας έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας, είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από Βορρά προς Νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια, τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά, θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3°C έως 11°C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».