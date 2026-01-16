«Κλείδωσε» για την προσεχή Δευτέρα (19/1) η συνάντηση των αγροτών, από τα 62 μπλόκα, που δεν είχαν προσέλθει αρχικά στον διάλογο, με τον πρωθυπουργό. Η απόφαση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής να δεχτούν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς κλιμάκωση κινητοποιήσεων και συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ερμηνεύεται ως κίνηση καλής θέλησης.

Μάλιστα, ίσως και σήμερα Παρασκευή (16/1) να σταλεί η λίστα με τους εκπροσώπους που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Σημειώνεται πως από τις συνελεύσεις που έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) εξελέγησαν οι τρεις εκπρόσωποι από πλευράς Λάρισας και μπλόκου Νίκαιας ,που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αγρότες που θα συναντηθούν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή και αυτοί είναι οι: Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος ΕΟΑΣΝΛ), Σωκράτης Αλειφτήρας (αντιπρόεδρος ΕΟΑΣΝΛ) και Ιορδάνης Ιωαννίδης (πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου).

Παράλληλα, από το μπλόκο των Μαλγάρων έγινε γνωστό ότι εξελέγη ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος εξαπέλυσε όμως σφοδρή επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα «ματσούκια» και ο Μητσοτάκης

Την περασμένη Τρίτη μετά τη συνάντηση εκπροσώπων 14 μπλόκων με τον πρωθυπουργό και τις ανακοινώσεις για νέα μέτρα στον πρωτογενή τομέα, δημοσιογράφοι πλησίασαν τον Κώστα Ανεστίδη για να κάνει δηλώσεις. Ο αγροτοσυνδικαλιστής είπε στους δημοσιογράφους «αυτά τα ματσούκια (τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων) να τα χώσετε στον κ…ο του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π…ς».

Στην προειδοποίηση ότι αυτά που είπε μπορεί να παίξουν στις ειδήσεις είπε «κι αν παίξουν να…» (δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα), για να προσθέσει ότι «τι θα μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν».

Δείτε το βίντεο:

Παρέλαβε τη διάταξη του εισαγγελέα για δέσμευση περιουσίας

Το μεσημέρι της Πέμπτης παραδόθηκε στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων η εισαγγελική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ενημερώθηκε και επίσημα για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η επίδοση έγινε στο μπλόκο των Μαλγάρων, μετά την έκθεση που παρέδωσε η Οικονομική Αστυνομία, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώνονται σοβαρές παρατυπίες στις επιδοτήσεις που έλαβε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο αν εξαιτίας της δέσμευσης θα του επιτραπεί η παρουσία στη νέα συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Δεν παίρνει τίποτα πίσω από τις ύβρεις

Το βράδυ της Πέμπτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, ο Κώστας Ανεστίδης δεν πήρε τίποτε πίσω από τις εκφράσεις του για τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «Τι να κάνω; Όταν αυτός μου κατέβασε την προσωπικότητά μου, μου κατάσχεσε την ακεραιότητά μου, δεν μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω;».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, τόνισε ότι «Ζω με δανεικά. Έχουν κατασχέσει ακόμα και το μισθό της γυναίκας μου. Δε μας δίνουν τη δικογραφία, ψάχνουν πώς να την τεκμηριώσουν. Τα κάνουν αυτά γιατί φώναζα πολύ και έλεγα αλήθειες».

Δείτε το βίντεο