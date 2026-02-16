Με μία λιτή ανακοίνωση το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», της μπισκοτοβιομηχανίας όπου έγινε έκρηξη προπανίου, μετά από διαρροή στις σωληνώσεις, που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες στις 26/01/2026, αναστέλλει προσωρινά -όπως αναφέρεται- τις εργασίες του.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 16/02 θα παραμείνει κλειστό το δεύτερο εργοστάσιο του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, που έχει ήδη συλληφθεί για κακουργηματικού χαρακτήρα παραλείψεις και ενδεχόμενο δόλο στους θανάτους των εργαζομένων, από την έκρηξη στη «Βιολάντα».

Το δεύτερο εργοστάσιο, που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας, λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree». Στην ανακοίνωση αναφέρεται με ασάφεια ότι «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».