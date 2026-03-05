Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία της μοναδικής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Αίγινα, «Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού» (DialSc), με ορατό τον κίνδυνο άμεσης διακοπής της λειτουργίας της στις 20 Μαρτίου 2026. Η εξέλιξη αυτή καταδικάζει 16 έως 18 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του νησιού σε μια αφόρητη και επικίνδυνη για τη ζωή τους ταλαιπωρία, σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία Πολιτών Αίγινας».

Η μονάδα, η οποία εξυπηρετεί αδιάλειπτα τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αίγινας εδώ και 15 χρόνια, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό οικονομικό κενό που χρονολογείται από την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Εξαιτίας των καθυστερήσεων και των δυσλειτουργιών στη ροή χρηματοδότησης από τον ΕΟΠΥΥ, η μονάδα αδυνατεί να καλύψει τις οφειλές της. Οι δανειστές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα σε κατασχέσεις των οφειλόμενων ποσών (εις χείρας τρίτων) απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που οδήγησε αναπόφευκτα στη διακοπή της σύμβασης της μονάδας με τον ασφαλιστικό φορέα.

Όπως τονίζει ο υπεύθυνος ιατρός της μονάδας, κ. Μανόλης Λογοθέτης: «Θα είναι τραγικό, στις 20 Μαρτίου, 16 με 18 ασθενείς να βρίσκονται στο λιμάνι της Αίγινας και να μετακινούνται με τα πλοία προς την Αθήνα προκειμένου να δεχτούν τη θεραπεία τους».

Αν η μονάδα κλείσει, οι νεφροπαθείς θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς προς τον Πειραιά τρεις φορές την εβδομάδα, υπομένοντας τις καιρικές συνθήκες και την τεράστια σωματική καταπόνηση που ακολουθεί μετά από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης. Πρόκειται για μια διαδικασία εξοντωτική για ανθρώπους με τόσο εύθραυστη υγεία.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Έχουν ήδη αποσταλεί κατεπείγουσες επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υπουργό Υγείας, τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, ζητώντας άμεση θεσμική παρέμβαση.

Στην ανακοίνωσή της, η «Πρωτοβουλία Πολιτών Αίγινας» καταλήγει: Απευθύνουμε δραματική έκκληση στο Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα λύση, όπως ακριβώς είχε πράξει και πριν από 15 μήνες. Το δικαίωμα στην υγεία δεν μπορεί να σταματά στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ασθενείς της Αίγινας έχουν δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια.