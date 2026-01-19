Σημαντική ταλαιπωρία αναμένεται για τους οδηγούς, καθώς τίθενται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λόγω εκτέλεσης έργων.

Ρυθμίσεις στον Κηφισό (19, 20 και 23 Ιανουαρίου 2026)

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γίνεται προσωρινός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στα εξής σημεία:

Δευτέρα 19/1, 09:00–15:00

Από οδό Πειραιώς έως Αγίας Άννης, ρεύμα προς Λαμία.

Τρίτη 20/1, 09:00–15:00

Από Λεωφ. Π. Ράλλη έως οδό Μακρυγιάννη, ρεύμα προς Πειραιά.

Παρασκευή 23/1, 07:00–15:00

Από οδό Αναγεννήσεως έως οδό Αχαρνών, ρεύμα προς Πειραιά.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομείνασες λωρίδες.

Αττική Οδός (19/1 – 26/6/2026)

Στο τμήμα από χ/θ 1,500 έως 13,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα, όλο το 24ωρο (εκτός επίσημων αργιών), στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα πραγματοποιούνται:

Τοπικοί αποκλεισμοί Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης

Αποκλεισμοί δεξιάς λωρίδας

Αποκλεισμοί δεξιάς λωρίδας σε ανισόπεδους κόμβους

Λεωφόρος Βουλιαγμένης (19/1 – 30/4/2026)

Καθημερινά 10:00–16:00, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, στα εξής σημεία:

Συμβολή με οδό Ελ. Βενιζέλου και Λεωφ. Ιασωνίδου

Συμβολή με οδούς Καραϊσκάκη και Ανεξαρτησίας

Τμήμα μεταξύ Εθνάρχου Μακαρίου και Ανεξαρτησίας

Η κυκλοφορία θα συνεχίζεται από τις διαθέσιμες λωρίδες.