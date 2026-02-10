Στο πρώτο στάδιο του σχεδίου αναδιάταξης του πανελλαδικού δικτύου τους προχωρούν τα ΕΛΤΑ, αναστέλλοντας τη λειτουργία 11 καταστημάτων από τις 20 Φεβρουαρίου. Η εξυπηρέτηση των πολιτών μεταφέρεται σε κοντινά Ταχυδρομικά Πρακτορεία συνεργατών, με τη Διοίκηση να διαβεβαιώνει ότι δεν επηρεάζεται ούτε η ταχυδρομική διανομή, ούτε οι θέσεις εργασίας του τακτικού προσωπικού.

Το σχέδιο αναδιάταξης των ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, το κλείσιμο των 11 καταστημάτων εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιάταξης του δικτύου εξυπηρέτησης, ενόψει και της γενικότερης μείωσης των ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων που έχει προγραμματιστεί για το 2026.

Τα καταστήματα που παύουν τη λειτουργία τους βρίσκονται σε περιοχές όπου, όπως επισημαίνεται, υπάρχουν ήδη εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης καθώς και τραπεζική κάλυψη μέσω τραπεζικών καταστημάτων ή ΑΤΜ. Για κάθε περιοχή προβλέπεται μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα λειτουργούν παράλληλα το παλιό και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ενώ θα παρέχεται και επιτόπια υποστήριξη από προσωπικό των ΕΛΤΑ προς τους νέους πράκτορες.

Η ταχυδρομική διανομή συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή, και –όπως τονίζεται– δεν καταργείται καμία θέση εργασίας τακτικού προσωπικού.

Τα 11 καταστήματα που κλείνουν από τις 20 Φεβρουαρίου

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που αναστέλλουν τη λειτουργία τους είναι τα εξής:

Αλιβέρι

Λεχαινά Ηλείας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Αρχάνες Ηρακλείου

Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Σοφάδες Καρδίτσας

Νεάπολη Λακωνίας

Σκάλα Λακωνίας

Αλμυρός Μαγνησίας

Στυλίδα Φθιώτιδας

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, η εξυπηρέτηση μεταφέρεται σε Ταχυδρομικά Πρακτορεία συνεργατών, που βρίσκονται σε απόσταση 200 έως 700 μέτρων από τα καταστήματα που κλείνουν, και λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.

Στα νέα σημεία παρέχεται:

το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών

όλες οι υπηρεσίες θυρίδας (πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων κ.ά.)

Εξαίρεση αποτελούν οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank, οι οποίες δεν θα πραγματοποιούνται στα Πρακτορεία. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜ που λειτουργούν στις ίδιες περιοχές.

Παράλληλα, σε κάθε περιοχή προβλέπεται και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών των πολιτών.

Πρώτο στάδιο αναδιάρθρωσης

Τα συγκεκριμένα 11 καταστήματα αποτελούν το πρώτο κύμα της διαδικασίας αναδιάταξης του δικτύου των ΕΛΤΑ, με νέες μεταβάσεις και αλλαγές να έχουν ήδη προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.

Τι αναφέρουν τα ΕΛΤΑ για τα 11 καταστήματα που κλείνουν

1. Αλιβέρι: Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο Αλιβέρι μεταφέρονται από 20.02 σε πλησίον σημείο συνεργάτη ΕΛΤΑ. Στα 490 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Κωνσταντίνου Παππά. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

2. Λεχαινά Ηλείας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Λεχαινά θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Κώστα Δουμά. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

3. Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ της Αλεξάνδρειας Ημαθίας θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 600 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο της τοπικής συνεργάτιδας, κ. Γεωργίας Μπεντίλα. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

4. Αρχάνες Ηρακλείου : Το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Αρχάνες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 200 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Δημήτριου Βογιατζή. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜs. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

5. Παραμυθιά Θεσπρωτίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στην Παραμυθιά από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής Στα 340 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier του τοπικού συνεργάτη, κ. Βασίλειου Θωμά. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

6. Κουφάλια Θεσσαλονίκη: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Κουφάλια από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, με την επωνυμία ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Ι. – ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι.Κ.Ε.. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως, ενδεικτικά, πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

7. Σοφάδες Καρδίτσας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στους Σοφάδες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο τοπικής συνεργάτιδας, της κ. Αριστέας Μαλάμη. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

8. Νεάπολη Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Νεάπολη από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Αντώνιου Μπιλλίνη. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

9. Σκάλα Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Σκάλα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 700 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευστάθιου Σεργιάδη. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

10. Αλμυρός Μαγνησίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στον Αλμυρό από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 540 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη με την επωνυμία ERMISS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

11. Στυλίδα Φθιώτιδας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Στυλίδα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής. Στα 670 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευθύμιου Καπάρα. Το Πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.