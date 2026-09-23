Άνω κάτω είναι τα τελευταία 24ωρα η Κρήτη με τις πληροφορίες που διακινούνται για σχεδιαζόμενες δομές μεταναστών στο νησί. «Ο Δήμος Αποκορώνου δεν αποδέχεται τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στα διοικητικά του όρια και δεν προτίθεται να προτείνει, να διαθέσει ή να αποδεχθεί οποιονδήποτε χώρο για τον σκοπό αυτό», αναφέρει ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Σε επιστολή του προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ. Κρήτης), σχετικά με τη διερεύνηση χώρων για την εγκατάσταση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη επισημαίνει: «Ο Αποκόρωνας έχει δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον του. Δεν προτείνουμε, δεν διαθέτουμε και δεν αποδεχόμαστε κανέναν χώρο για τη συγκεκριμένη δομή».

«Η τοπική κοινωνία του Αποκόρωνα δεν αποδέχεται την εγκατάσταση της συγκεκριμένης δομής, όπως έχει αποτυπωθεί και σε σχετική συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου. Η θέση αυτή δεν στρέφεται κατά της ανθρωπιστικής διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, ούτε αμφισβητεί την υποχρέωση αντιμετώπισης κάθε ανθρώπου με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αφορά συγκεκριμένα τη χωροθέτηση μιας δομής σε έναν τόπο όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα του δήμου, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές και δεν υφίσταται η απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση», αναφέρεται στην επιστολή, τονίζοντας επίσης πως: «Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παρακάμπτεται και οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αποδέκτες αποφάσεων, κάθε σχεδιασμός οφείλει να στηρίζεται στον θεσμικό διάλογο, στον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων κάθε τόπου και στη δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση των πολιτών».

Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι παραμένει διαθέσιμη για έναν υπεύθυνο και ανθρωπιστικό διάλογο σε επίπεδο Κρήτης, διατηρώντας, ωστόσο, αδιαπραγμάτευτη τη θέση του για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

Αντιδράσεις και στο Ηράκλειο με κλείσιμο δρόμου

Και στο Ηράκλειο οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Σε επ’ αόριστον κλείσιμο του δρόμου Ηράκλειο-Μεσαρά προσανατολίζονται πλέον οι αντιδρώντες για την δομή μεταναστών στους Αθανάτους, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, όπως γράφει το cretalive.

Μια εξέλιξη ενδεικτική του κλίματος στις τάξεις των διαμαρτυρόμενων κατοίκων, η οποία αν επισφραγιστεί, θα ανοίξει τον «ασκό του αιόλου» σε επίπεδο ταλαιπωρίας αφού πρόκειται για έναν κομβικής σημασίας εθνικό δρόμο που συνδέει το Ηράκλειο τόσο με την ενδοχώρα του δήμου όσο και με την παραγωγική περιοχή της Μεσαράς.

Η ανακοίνωση για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

«Η απόφαση των κατοίκων είναι σαφής: ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ!

Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις με κλείσιμο του δρόμου!!!

Είναι το μοναδικό μέσο πίεσης μαζί με τη νομική οδό όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαντληθεί!

Μετά τη χθεσινή συγκέντρωση και τη πλήρη αδιαφορία της τοπικής διοίκησης για δίκαιη λύση για το μεταναστευτικό, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ τη διαμαρτυρία με κλείσιμο του δρόμου στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου–Μοιρών(αποθήκες Σκουλούδη)

Η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι να ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ η δημιουργία ΔΟΜΗΣ στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη

Η χθεσινή προγραματισμένη τηλεδιάσκεψη στέφθηκε με πλήρη ΑΠΟΤΥΧΙΑ!

Οι δήμαρχοι έδωσαν βροντερό παρόν στην ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ!

Οι κάτοικοι ζητούμε από τους αρμόδιους συγκεκριμένη λύση και σαφείς απαντήσεις!

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ!» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για την αποψινή νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας».