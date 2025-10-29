Ανοίγουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης τον «χορό» των κινητοποιήσεων, οι οποίες σύμφωνα με τους ίδιους θα έχουν διάρκεια, ενώ τα μπλόκα πρόκειται να απλωθούν και στους 4 νόμους της Κρήτης, με σκοπό να δοθεί ένα δυναμικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους που διαχειρίζονται το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του πρωτογενούς τομέα.

Οι κτηνοτρόφοι σημειώνουν ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Η ακρίβεια, το «πάγωμα» των αγροτικών ενισχύσεων και οι συνεχόμενες ζωονόσοι, που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το ζωικό κεφάλαιο, θεωρούνται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, που παλεύει μόνος υπό αντίξοες συνθήκες, έπειτα από τις μεγάλες ανατροπές που προκάλεσε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κόβουν στα δύο την Κρήτη με μπλοκα στον Β.Ο.Α.Κ.

Όσον αφορά στα μπλόκα, οι κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Λασίθι και τα Ανώγεια σήμερα Τετάρτη, θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στο Ηράκλειο, στο ύψος του ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, προχωρώντας σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου και επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν και οι κτηνοτρόφοι από τις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, με μπλόκο διαρκείας πάνω στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών.

Οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να κλείσουν τον δρόμο γύρω στις 1 το μεσημέρι και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από και προς τον κόμβο Μουρνιών και από και προς τον κόμβο Σούδας, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη γενική συνέλευση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, στο Εργατικό Κέντρο της πόλης.