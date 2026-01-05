Με στόχο την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους, οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα. Όπως αποφασίστηκε, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έως το μεσάνυχτα της Παρασκευής (9/1), θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς κεντρικών εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων, αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες έδωσαν προθεσμία έως την Πέμπτη (8/1) το πρωί για να κληθούν στο διάλογο με κυβερνητικούς εκπροσώπους, ζητώντας λύσεις στα 14 βασικά αιτήματά τους. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, από το Σαββατοκύριακο θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις, προχωρώντας σε αποκλεισμούς διαρκείας και εξετάζουν ακόμα και την προοπτική να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους.

Κλείνουν στρατηγικούς οδικούς άξονες και τελωνεία

Όπως ανακοινώθηκε, οι πρώτοι αποκλεισμοί θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Σιάτιστας, που θα κλείσει την Εγνατία Οδό. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών, ενώ οι αγρότες από τη Λάρισα θα αποκλείσουν και άλλους παράδρομους. Επιπλέον, οι αγρότες της Καρδίτσας θα κλείσουν τον Μπράλο, ενώ στους κεντρικούς δρόμους κοντά στα διόδια Ρίου-Αντιρρίου και στην περιοχή της Νεστάνης στην Τρίπολη, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Στην περιοχή των Μαλγάρα, θα υπάρξει αποκλεισμός της ΠΑΘΕ, ωστόσο οι παράδρομοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για να εξυπηρετούν τα γύρω χωριά. Επίσης, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, ώστε να προκληθεί μπλακ άουτ στις εισαγωγές και εξαγωγές και να διακοπεί η κυκλοφορία εμπορευμάτων.

Μήνυμα στους Κυβερνητικούς: «Η ανυποχώρητη στάση συνεχίζεται»

Ο Γιώργος Καραΐσκος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, δήλωσε ότι οι αγρότες έχουν ήδη αποστείλει ένα λεπτομερή κατάλογο αιτημάτων και περιμένουν άμεση απάντηση από την κυβέρνηση. Στην περίπτωση που τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς θεωρούν ότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων. Ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δοθούν λύσεις.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο της Νίκαιας, υποστήριξε ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είναι συγκλονιστική, με αγρότες από όλη τη χώρα να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η δήλωσή του επανέλαβε την αποφασιστικότητα των αγροτών να μην υποχωρήσουν. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, καθώς μόνο μέσω των αποκλεισμών μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις», ανέφερε.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το αγροτικό ζήτημα

Αντιδρώντας στις αποφάσεις των αγροτών, η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου μια έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η σύσκεψη αυτή θα αφορά την αγροτική κρίση και αναμένεται να συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Πριν από δύο μέρες, ο κ. Χατζηδάκης είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών, ενώ τα υπόλοιπα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας. Στη συνέχεια, είχε καταλογίσει στους αγροτοσυνδικαλιστές ότι αρνούνται τον διάλογο με τον πρωθυπουργό και ζητούσε να αναλάβουν τις ευθύνες τους, σημειώνοντας ότι είναι η ώρα για ρεαλιστικές λύσεις.

Αγώνας για επιβίωση και βιώσιμη καλλιέργεια

Η ένταση και η αποφασιστικότητα των αγροτών δείχνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την πολιτική, αλλά τη δυνατότητα επιβίωσης του κλάδου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων των μπλόκων, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρουν πραγματικές λύσεις στα ζητήματά τους.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον υπό πίεση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου, καθώς οι κινητοποιήσεις δείχνουν ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη ζωή και την επιβίωσή τους.