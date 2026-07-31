Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και ο Δήμος Αθηναίων το Σάββατο 1 Αυγούστου , καθώς η Πολιτική Προστασία κατατάσσει την Αττική σε κατηγορία κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ενόψει των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην περιοχή.

Από απόψε τα μεσάνυχτα, στις 24:00 και μέχρι νεωτέρας, οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου σφραγίζονται πλήρως. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση, η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η κίνηση οχημάτων.

Drones, θερμικές κάμερες και 24ωρη επιφυλακή

Για τη θωράκιση των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια), η Δημοτική Αστυνομία επιστρατεύει drones με θερμικές κάμερες, τα οποία θα καταγράφουν συνεχώς μεταβολές της θερμοκρασίας στο έδαφος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για τον συντονισμό με την Πυροσβεστική.

Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου.

Υδροφόρες του Δήμου παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση των Δημοτικών Κατασκηνώσεων στον Άγιο Ανδρέα με τέσσερα ειδικά οχήματα (δύο 4×4 και δύο με κανόνι νερού).

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες – Απαγόρευση επικίνδυνων εργασιών

Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει αυστηρή έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου οποιαδήποτε υπαίθρια εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή εστία φωτιάς. Ειδικότερα, ζητείται η αποφυγή:

Χρήσης γυμνής φλόγας και φλόγιστρου

Ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοκολλήσεων

Κοπής μετάλλων με τροχό

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο ή ύποπτη δραστηριότητα, παρακαλούνται να επικοινωνούν αμέσως με την 24ωρη γραμμή του Δημότη 1595.