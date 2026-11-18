Κλειστά μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνουν το Ειδικό Δημοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών, καθώς η παρουσία ποντικιών και η έντονη δυσοσμία στο σχολικό συγκρότημα οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους. Οι μαθητές μένουν εκτός τάξης, ενώ οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι προειδοποιούσαν για το πρόβλημα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη, ώστε δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της σχολικής γιορτής για το Πολυτεχνείο και οι γονείς αναγκάστηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους και να αποχωρήσουν.

Από τα ποντίκια στις αίθουσες στη δυσοσμία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, τα τρωκτικά εμφανίστηκαν στο συγκρότημα πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Τοποθετήθηκαν δολώματα για την αντιμετώπισή τους, ωστόσο, κατά τις καταγγελίες, ποντίκια πέθαναν μέσα σε σωληνώσεις και άλλα δυσπρόσιτα σημεία του κτηρίου, προκαλώντας έντονη δυσοσμία.

«Εδώ και έναν μήνα τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας. Δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να κωφεύει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν έδωσαν λύση, καταγγέλλοντας πως η αντιμετώπιση περιορίστηκε στην τοποθέτηση ποντικοπαγίδων.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει πριν από το κλείσιμο

Ήδη από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» είχε δημοσιοποιήσει ανακοίνωση για τις συνθήκες στα δύο σχολεία, αποδίδοντας ευθύνες στη δημοτική Αρχή Αχαρνών.

Στην ανακοίνωση κατήγγελλε ότι οι ενέργειες περιορίζονταν στην ανανέωση των παγίδων και στο κλείσιμο σημείων από τα οποία έμπαιναν τα τρωκτικά. Υποστήριζε, μάλιστα, ότι εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν ενημερωθεί πως περαιτέρω εργασίες θα γίνονταν στις διακοπές των Χριστουγέννων.

«Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών μας δεν μπορεί να βασίζεται στη “ρουλέτα” της τύχης», τόνιζε ο σύλλογος, ζητώντας άμεση παρέμβαση.

Τα παιδιά εκτός σχολείου, οι γονείς αναζητούν λύσεις

Το τριήμερο κλείσιμο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στις οικογένειες, καθώς εργαζόμενοι γονείς καλούνται να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών τους, ακόμη και να απουσιάσουν από τη δουλειά τους.

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τους μαθητές με προβλήματα υγείας και ζητούν να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής πριν από την επιστροφή στις αίθουσες.

Ο σύλλογος έχει ανακοινώσει κινητοποίηση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης, με προτεραιότητα το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, καθώς και ουσιαστική αποκατάσταση των κατασκευαστικών προβλημάτων στις σχολικές μονάδες του δήμου.