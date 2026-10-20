Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καθώς πέντε κεντρικοί σταθμοί θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί από τις 09:00 το πρωί.

Η αναστολή της λειτουργίας τους πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εντολής από τις αστυνομικές αρχές.

Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά το διάστημα αυτό, οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται κανονικά από τους συγκεκριμένους σταθμούς, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάσεις για την επιβίβαση ή την αποβίβαση των επιβατών.

Οδηγίες για το επιβατικό κοινό και επαναλειτουργία

Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ώρα για την επαναλειτουργία των σταθμών. Η διαχειρίστρια εταιρεία επισημαίνει ότι θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Μετρό Θεσσαλονίκης.