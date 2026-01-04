Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/1) η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων περίπου 50 μπλόκων και δεκάδων συλλόγων από όλη τη χώρα, αποφασίστηκε ομόφωνα η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αγρότες αποφάσισαν μετά τα Φώτα να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό των κεντρικών οδικών αρτηριών.

«Προχωράμε με κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή 48ωρο αποκλεισμό» τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με άδεια χέρια από τα μπλόκα» ξεκαθάρισε.

Ο κ. Μαρούδας ενημέρωσε πως πλέον βρισκόμαστε «στην 36η ημέρα κινητοποιήσεων» και δήλωσε πως «δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη στη συνέλευση» πέραν της κλιμάκωσης. Δίνουν όπως εξηγεί μάχη «για να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε». «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωσή μας» ανέφερε.

Σχολίασε μάλιστα ότι πλέον «δεν μιλάμε για κινητοποίηση, μιλάμε για εξέγερση».

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ.Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων:

«Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Όπως δήλωσε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων:

«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, κι έχει το περιθώριο η κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο. Αυτό περιμένουμε, Πέμπτη Παρασκευή θα υπάρχει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα, κλείσιμο τελωνείων, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση με ψέματα να υποχωρήσουμε. Στα τελωνεία, στον Μπράλο, στα Τέμπη, στην Εγνατία Οδό, στην Ιόνια Οδό, παντού θα κλειστούν οι δρόμοι».

Πού θα στηθούν τα μπλόκα

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας, που θα προχωρήσει στο κλείσιμο της Εγνατίας Οδού. Σκοπός είναι να μην υπάρξει δυνατότητα μετακίνησης από το λιμάνι της Ηγουμενίτσα, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες από την Καρδίτσα, τα διόδια του Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη.

Μέχρι τότε, όπως δηλώνουν οι παραγωγοί, δίνουν ένα «περιθώριο και όχι τελεσίγραφο στην κυβέρνηση, να συνομιλήσει» μαζί τους.

Οι αγρότες θα στήσουν μπλόκα από τη Νεστάνη μέχρι τον Έβρο, κλείνοντας όλα τα τελωνεία.

Τι προηγήθηκε στη σύσκεψη – Οι εισηγήσεις

Στην εισήγησή του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης έστειλε μήνυμα ενότητας:

«Μας κατηγορούν γιατί δεν πάμε σε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια. Φτάσαμε στο πικ των κινητοποιήσεων.

Ενα θα παρακαλέσω, σήμερα θα βγει από εδώ ενωτικό το κλίμα με σημαία τη Μερκοσούρ. Τα αιτήματα τα έχουν όλα. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους, ας δουν τι μπορούν να κάνουν», ενώ κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του ΔΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικου Επιμελητήριου Ελλάδος Αθανάσιο Σαροπουλο, προκειμένου να ενημερώσει τους αγρότες για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Μερκοσούρ.

Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, έστειλε από την πλευρά του μήνυμα κλιμάκωσης:

«Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Να μην κάνουμε πίσω. Να πάμε την Τρίτη που είναι η επιστροφή απ’ τα Φώτα να ανοίξουμε τα διόδια. Θα το κάνουμε σαν πρόταση να είναι πανελλαδική δράση. Και Πέμπτη και Παρασκευή σε κεντρικά σημεία, αν αποφασιστεί η κλιμάκωση – γιατί είπαμε θα λειτουργούμε σαν ένα μπλόκο στην Ελλάδα – να πάμε σε αυτά τα στρατηγικά σημεία απαιτώντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Μετά από 36 ημέρες είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Είμαστε εδώ στα Μάλγαρα για να καταδικάσουμε την προσπάθεια σπίλωσης του αγροτικού κινήματος που εκφράζεται σε πρόσωπα συναδέλφων μας, άδικα και αναίτια. Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα μας και την αξιοπρέπειά μας, είμαστε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και δίκιο και τη δύναμη και τη θέληση να επιβάλλουμε το δίκαιό μας», είπε.

Εκπροσωπώντας το μπλόκο του Ε65, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας και μέλος της, Κώστας Τζέλλας, εισηγήθηκε να υπάρξει γενικότερος αποκλεισμός τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως Τέταρτη-Πεμκτη ή Πέμπτη Παρασκευή:

«Ο δρόμος εκεί είναι κλειστός και απο μπλόκα που κάνουν και οι αστυνομικοί, να τα στηρίξουμε και τα δικά τους αιτήματα», είπε με νόημα και πρόσθεσε: «Αυτό που αποφασίσαμε είναι να μεταφέρουμε συναδέλφους αγρότες στο κόμβον στο Μπράλο κ να κόψουμε την Ελλάδα στη μέση. Θα καλέσω τα μπλόκα στερεάς Ελλάδας να πάνε εκεί για 2 μέρες και όντως θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση».

Εκρηκτική ήταν η εισήγηση του προέδρου Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μέλους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Θωμά Μόσχου, που έκανε λόγο για «πολιορκία» αεροδρομίων και λιμανιών.

«Όχι κλιμάκωση, η πρόταση η δικιά μας είναι πολιορκία… Την κλιμάκωση την βαρεθήκαμε λίγο. Τώρα πρέπει να κάνουμε πολιορκία. Να κλείσουμε τα πάντα, για να καταλάβουνε και τι σημαίνει δύναμη και ποιος είναι η δύναμη, και ποιος είναι ο λαός, και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Μια μέρα πολιορκία: πέντε μέρες κλιμάκωση. Εδώ είμαστε να αποφασίσουμε. Όταν αποφασίσουμε κλείνουμε τα πάντα, και όπου μπορούμε να μαζευτούμε 2-3 μπλόκα να πάμε να κλείσουμε κάτι που πονάει. Εστω για μια-δυο μέρες. Κλείνουμε το αεροδρόμιο, τα λιμάνια, τρία μπλόκα μαζί», είπε.

Πηγή: thesspost.gr