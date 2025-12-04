Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή (5/12) όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη περιοχή.

Για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Η απόφαση ελήφθη από τον αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, Θεόδωρο Βερούτη, με γνώμονα, όπως ανακοινώθηκε, «την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και στηρίζεται σε σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών Πολιτικής Προστασίας».