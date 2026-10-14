Συνεχίζονται τα προβλήματα στις πληγείσες από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της χώρας, με τις τοπικές αρχές να αποφασίζουν την παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων και για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη για αμιγώς προληπτικούς λόγους, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στις υποδομές πριν την επιστροφή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ολική αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών και αθλητικών δομών στη Ρόδο

Στη Ρόδο, η οποία δοκιμάστηκε σκληρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφοντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε να διατηρήσει κλειστές όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού. Η ρύθμιση ισχύει για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα παραμείνουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και το Δημοτικό Ωδείο με τα δημοτικά εργαστήρια, ώστε τα συνεργεία να καταγράψουν τις ζημιές και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια των χώρων.

Ποιοι δήμοι κρατούν κλειστές τις πόρτες των σχολείων στην Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις αντιμετωπίζει και η Εύβοια, όπου ελήφθησαν αντίστοιχες αποφάσεις από τους τοπικούς άρχοντες. Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, κατόπιν απόφασης του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα, αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποφασίστηκε και στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων από τον δήμαρχο Αντώνη Σπυρόπουλο, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας

Η αναστολή λειτουργίας που ίσχυσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της επικράτειας, όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και οι Σποράδες, δεν παρατείνεται αυτόματα. Κάθε δημοτική αρχή αξιολογεί εκ νέου την εξέλιξη του καιρού και την καταλληλότητα των κτιρίων, εκδίδοντας μεμονωμένες ανακοινώσεις για την επαναλειτουργία ή μη των σχολείων της δικαιοδοσίας της.