Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σχολεία σε περιοχές της χώρας που πλήττονται από την κακοκαιρία Άργος, με τις Δημοτικές Αρχές να προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι πυκνές χιονοπτώσεις, ο παγετός, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ δεν αποκλείεται η λίστα με τους Δήμους που αποφασίζουν το κλείσιμο των σχολείων, να διευρυνθεί τις επόμενες ώρες.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Δήμος Φλώρινας

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου, καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Αντίθετα, οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννη Λιάση, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Καρύστου

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρύστου. Η απόφαση αφορά και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και έχει προληπτικό χαρακτήρα, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μία ώρα αργότερα θα χτυπήσει το κουδούνι στις Πρέσπες

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Γιώργου Στεργίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα τη Δευτέρα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Σε κατάσταση κινητοποίησης η Κρήτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στο νησί.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων τους για τυχόν νεότερες αποφάσεις.

Κλειστά σχολεία και στην Πάτρα, αλλά όχι λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα και τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Πάτρα, όχι όμως εξαιτίας της κακοκαιρίας Άργος, αλλά λόγω της εορτής του πολιούχου της πόλης, Αγίου Ανδρέα.