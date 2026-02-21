Κλειστά, όπως συνηθίζεται, θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα και η πλειονότητα των σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα. Ωστόσο, όσοι αφήσουν τις αγορές τους για την τελευταία στιγμή θα έχουν δύο βασικές επιλογές για φρέσκα θαλασσινά και σαρακοστιανά.

Η Βαρβάκειος Αγορά θα λειτουργήσει σε συνεχή ροή από το βράδυ της Κυριακής (22/2) έως και το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2), εξυπηρετώντας τους καταναλωτές χωρίς διακοπή.

Αντίστοιχα, η αγορά του Καταναλωτή Ρέντη θα παραμείνει ανοιχτή non-stop από το βράδυ της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ τα καταστήματά της θα λειτουργούν ήδη από το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, ανοιχτά θα είναι και τα περισσότερα ιχθυοπωλεία στις γειτονιές, δίνοντας επιπλέον επιλογές για τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Οι επαγγελματίες συνιστούν στους καταναλωτές να επισκεφθούν τις αγορές νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η προσέλευση αυξάνεται αισθητά.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με την αλυσίδα, με ορισμένες να προσαρμόζουν το ωράριό τους τις προηγούμενες ημέρες του τριημέρου.

Κλειστά θα παραμείνουν:

• Σκλαβενίτης

• ΑΒ Βασιλόπουλος

• Γαλαξίας

• Κρητικός

• Μασούτης

Ανοιχτά θα είναι:

• Lidl: 07:45 – 16:00

• My market: Επιλεγμένα καταστήματα 08:00 – 14:00

• Shop & Go

• OK! Markets

• Bazaar (σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο)

Ωστόσο αυτό αλλάζει από περιοχή σε περιοχή.