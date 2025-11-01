Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη
Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, όλα τα Σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά από τη βεντέτα στα Βορίζια, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και έξι τραυματίες.
Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Υπηρεσιών.
Τα Σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι:
Νηπιαγωγείο Βοριζίων
Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
Γυμνάσιο Ζαρού
Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς επικρατεί ανησυχία για πιθανή όξυνση της έντασης, ανάμεσα στις εμπλεκόμενες οικογένειες.
Πηγή: voria.gr