Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, όλα τα Σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά από τη βεντέτα στα Βορίζια, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και έξι τραυματίες.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Τα Σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς επικρατεί ανησυχία για πιθανή όξυνση της έντασης, ανάμεσα στις εμπλεκόμενες οικογένειες.

