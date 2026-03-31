Τα σχολεία στους Δήμους Μαρκόπουλου – Μεσογαίας και Σαρωνικού, θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη και την Πέμπτη (1/4 και 2/4), μετά από απόφαση των δύο Δήμων, εν όψει της κακοκαιρίας Erminio, η οποία αναμένεται να πλήξει και την Αττική.

Η κακοκαιρία Erminio πλησιάζει και αναμένεται να πλήξει την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη (1/4). Η Περιφέρεια Αττικής έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσουν μόνο τα νυχτερινά, καθώς η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται τις βραδινές ώρες. Ωστόσο δύο Δήμοι της Αττικής ήδη ανακοίνωσαν πως τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες θα παραμείνουν κλειστά.

Οι ανακοινώσεις των Δήμων Μαρκόπουλου και Σαρωνικού

«Κατόπιν τις Α1216/2026 απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς και την Απόφαση Δημάρχου 196/2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών», τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Σαρωνικού, ενημερώνοντας τους δημότες πως με απόφαση Δημάρχου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Τετάρτη, όσο και την Πέμπτη, 1 και 2 Απριλίου.