Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, με νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου από αρμόδια εταιρεία, παρουσία τεχνικών του Δήμου Αθηναίων. Το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή αργά το βράδυ, όπως είχε ζητηθεί.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Δούκας: «Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη»

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων, καλώντας παράλληλα τα αρμόδια υπουργεία και τους κρατικούς φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση και επίσημο πόρισμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε:

«Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ και τρεις ημέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή. Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε.

Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες. Το Υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλλει συναντήσεις με φορείς. Η ΚΤΥΠ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο.

Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Ζητάμε την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση».

Ζητείται άμεσος έλεγχος από το ΤΕΕ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να δοθεί άμεσα εντολή από το Υπουργείο Παιδείας προς το ΤΕΕ, ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα από δημόσιο φορέα.

Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, θα αποφασιστεί μόνο όταν διαπιστωθεί ότι οι χώροι είναι απολύτως ασφαλείς.

Ο Χάρης Δούκας κατέληξε:

«Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στο φυσικό τους χώρο».