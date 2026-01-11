Στα λευκά ντύθηκε η πόλη της Φλώρινας χαρίζοντας μια παραμυθένια εικόνα σε κατοίκους και επισκέπτες. Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον Δήμο Πρεσπών, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή. Κλειστό θα είναι και το ΚΔΑΠ, ενώ ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών.