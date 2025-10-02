Κλειστά θα μείνουν αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, λόγω του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου της πόλης.

Γιατί είναι τοπική αργία στην Αθήνα;

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι ο προστάτης και πολιούχος άγιος της Αθήνας.

Η γιορτή του είναι μια τοπική αργία που καθιερώθηκε για να τιμηθεί ο Άγιος, ο οποίος ήταν ο πρώτος Αθηναίος που έγινε Χριστιανός.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) στην Αθήνα δεν θα έχουν αύριο Παρασκευή μαθήματα. Δεν αποτελεί όμως αργία για τα σχολεία άλλων περιοχών της Αττικής, όπως του Πειραιά, της Νέας Σμύρνης, και άλλων Δήμων του Λεκανοπεδίου.

Το πρωί της Παρασκευής θα γίνουν θρησκευτικές εκδηλώσεις και δοξολογίες στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι.