Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού στη μέση του οδοστρώματος, σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα, στο 54ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν. Ελαφρά τραυματίας είναι ο οδηγός του φορτηγού.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αθηνών-Λαμίας #ανατροπή φορτηγού #Αυλώνας