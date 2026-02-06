Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού στη μέση του οδοστρώματος, σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Αυλώνα, στο 54ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν. Ελαφρά τραυματίας είναι ο οδηγός του φορτηγού.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.