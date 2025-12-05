Από χθες το βράδυ είναι κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron. Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα και οι δρόμοι θυμίζουν ποτάμια.

Με φερτά υλικά έχει γεμίσει το οδόστρωμα, τα οποία καθιστούν δύσκολη και επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές:

Κλειστοί είναι οι ακόλουθοι δρόμοι:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο

Στιγμιότυπο από τα φερτά υλικά που έπεσαν στο οδόστρωμα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

Συνεργεία επιχειρούν την απομάκρυνση των υλικών που έχουν κατέβει μαζί με τα νερά από το βουνό, καθώς δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα.

Ουρά χιλιομέτρων των οχημάτων πριν από τα διόδια έχει ήδη σχηματιστεί καθώς η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία.