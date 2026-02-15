Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., τέσσερις κόμβοι της Αττικής Οδού θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων».

Στην ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Αναφορικά με παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό, λόγω της περαιτέρω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 22-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).



Μαγούλας (κόμβος 2).



Ασπρόπυργου (κόμβος 4).



Αιγάλεω (κόμβος 5).



Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

– Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

– Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

– Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί, από το κλείσιμο της Αττικής Οδού στους συγκεκριμένους κόμβους.

