Κλειστή είναι η Αττική Οδός για τους οδηγούς και ταξιδιώτες που θέλουν να κατευθυνθούν προς διάφορους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Πελοπόννησου.

Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη, καθώς είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν άλλες εναλλακτικές διαδρομές εκτός Αττικής Οδού, όπως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι οι είσοδοι της Αττικής Οδού είναι κλειστές στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ανοίξουν και πάλι το πρωί της Δευτέρας (16/2).

Οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Kατά την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εναλλακτικές διαδρομές είναι:

– Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

– Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

– Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.