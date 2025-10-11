Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Λιοσίων το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση. Για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία είχε διακοπεί.

Συγκεκριμένα, λόγω της διενέργειας του απαραίτητου ελέγχου, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της οδού Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) για να εξετάσει το αντικείμενο.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για μια χρησιμοποιημένη και μη λειτουργική χειροβομβίδα, στρατιωτικού τύπου, που εντοπίστηκε σε μια μάντρα.

Το αντικείμενο θα συλλέξει και θα απομακρύνει άμεσα ο στρατός.