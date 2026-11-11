Σε νυχτερινές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, με τα μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή από το βράδυ της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, έως και το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση, για τρία συνεχόμενα βράδια – Τετάρτη (11/11), Πέμπτη (12/11) και Παρασκευή (13/11) – θα τεθεί σε ισχύ πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά. Η διακοπή θα ξεκινά σταθερά στις 23:30 και θα αφορά το οδικό τμήμα που περικλείεται μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για την εξυπηρέτηση των οχημάτων που κινούνται με δυτική κατεύθυνση, η κίνηση θα διακόπτεται στο ύψος του κόμβου Κ6 στα Μετέωρα. Από το σημείο εκείνο, όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται αναγκαστικά στην έξοδο του κόμβου και η μετακίνησή τους θα συνεχίζεται μέσα από τον αστικό ιστό, χρησιμοποιώντας ως κύρια οδό διέλευσης τη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.

Από την πλευρά της, η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που θα κινηθούν στην περιοχή κατά τις συγκεκριμένες ώρες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη αυστηρής συμμόρφωσης με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας χωρίς καθυστερήσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων.