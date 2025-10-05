Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 24 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρούμελης έως 24 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ ανώτερες άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι, και από τις δύο εισόδους του θα κλείσει, για τουρίστες και επισκέπτες.