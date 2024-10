Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη ληφθείσα επικαιροποιημένη μετεωρολογική πρόγνωση για εκδήλωση βροχοπτώσεων στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την ανάγκη επίτευξης του βέλτιστου δυνατού επιπέδου ασφαλείας για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, για αύριο Πέμπτη 17 Οκτωβρίου ο Εθνικός Δρυμός θα παραμένει κλειστός και από τις δύο εισόδους.

Για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα samaria-tickets.necca.gov.gr/checkout.

Η ανακοίνωση στα Αγγλικά για τους επισκέπτες τουρίστες

The Natural Environment & Climate Change Agency would like to inform you that taking into account the received updated meteorological forecast for occurrence of rainfall in the National Park of Samaria and the wider area, as well as the need to achieve the best possible level of safety for visitors, workers and the natural environment of the National Park of Samaria, on Thursday October 17th the National Park will remain closed from both entrances.

For any new announcements please visit website samaria-tickets.necca.gov.gr/checkout.

