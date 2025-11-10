Επιμέλεια: Κ. Κ.

Κλειστός είναι αυτή τη στιγμή, το πρωινό της Δευτέρας (10/11) ο αυτοκινητόδρομος του «Μορέα» στο τμήμα από την Καλαμάτα έως και την Τρίπολη, λόγω υπερχείλισης παρακείμενου ρέματος με αρκετά οχήματα να έχουν παγιδευτεί και τους οδηγούς ή τους επιβαίνοντες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες, Κυριακή (9/11) τους νομούς Αρκαδίας και Μεσσηνίας έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στο οδικό κομμάτι που συνδέει τους δυο νομούς. Στο σημείο πραγματοποιείται επιχείρηση απάντλησης υδάτων από τις Αρχές.

Εγκλωβίστηκαν οδηγοί – Αστυνομία, Πυροσβεστική και ασθενοφόρα στο σημείο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένα ρέμα το οποίο βρίσκεται παράλληλα με το δρόμο έχει υπερχειλίσει με συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου.

Σημειώνεται ότι η κινητοποίηση στο σημείο είναι μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία. Οι Αρχές κάνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Κλειστά τα σχολεία στη Μεγαλόπολη

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στο μάτι της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα (10/11).

