Διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ λαμβάνει η σοκαριστική υπόθεση της άγριας κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Ενώ οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και ξεκινούν τη λεπτή διαδικασία αφύπνισης του παιδιού, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα κουβάρι από ψέματα, πλαστά στοιχεία και μια πρωτοφανή υπόθεση πλαστοπροσωπίας. Όπως αποκαλύφθηκε, η 25χρονη φερόμενη ως μητέρα του παιδιού, αποτελεί μια «γυναίκα-φάντασμα» για τις ελληνικές αρχές, καθώς κυκλοφορούσε στη χώρα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ μιας άλλης γυναίκας.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Όλα ξεκίνησαν όταν το άτυχο 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι και εμφανή σημάδια κακοποίησης, από τα Χωραφάκια Ακρωτηρίου στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Κατά την εισαγωγή του παιδιού, η 25χρονη προσκόμισε έγγραφα και έναν αριθμό ΑΜΚΑ. Ωστόσο, η έρευνα των αρχών στα επίσημα αρχεία του κράτους έβγαλε λαβράκι. Ο ΑΜΚΑ που δήλωσε ήταν μεν πραγματικός και εμφάνιζε ένα ιστορικό πολλαπλών τοκετών, όμως ανήκει σε άλλη γυναίκα, πιθανότατα σε μια 25χρονη ομοεθνή ή φίλη της. Η πραγματική ταυτότητα της «μητέρας-φάντασμα» παραμένει υπό πλήρη διερεύνηση, καθώς η ίδια φέρεται να είναι Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας που χρησιμοποιούσε συστηματικά ψεύτικα ονόματα και στοιχεία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Πατρίς.

Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και της εξαπάτησης των αρχών. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματικό πρόστιμο, οδηγώντας την άμεσα στη φυλακή. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια αρνήθηκε την εκπροσώπηση από δικηγόρο, ενώ ζήτησε να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία.

Η Αστυνομία βρίσκεται μπροστά σε έναν άλυτο γρίφο καθώς η γυναίκα δικάζεται χωρίς να είναι γνωστό το όνομα και το επίθετό της αλλά με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιεί.

Αντιφάσεις, μυστήριο με το DNA και βαριές κατηγορίες

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τρία ακόμη ανήλικα παιδιά (ηλικίας 6 μηνών, 6 και 8 ετών), τα οποία εντοπίστηκαν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και συχνά εγκαταλελειμμένα, όταν η 25χρονη απουσίαζε για εργασία. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ έχει διαταχθεί έλεγχος DNA για να εξακριβωθεί η βιολογική τους συγγένεια τόσο με την 25χρονη όσο και με τον 26χρονο σύντροφό της, πακιστανικής καταγωγής.

Ο σύντροφός της, ο οποίος είχε αρχικά διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, ισχυρίζεται πως το μόνο δικό του παιδί είναι το βρέφος λίγων μηνών και δηλώνει άγνοια για τα τραύματα της 3χρονης, υποστηρίζοντας, όπως και η γυναίκα, πως το παιδί «έπεσε ενώ έπαιζε».

Οι ισχυρισμοί αυτοί καταρρίπτονται από τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Οι αρχές έχουν ήδη σχηματίσει μια «δεμένη» δικογραφία και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η άσκηση κακουργηματικών διώξεων για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο.