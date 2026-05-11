Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 82χρονος άνδρας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, στην Κλένια Κορινθίας.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, λίγο έξω από την Κλένια Κορινθίας, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής του είχε ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης από τις αρμόδιες Αρχές, με τη συμμετοχή ανδρών της 1ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, αστυνομίας, εθελοντικών ομάδων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ερευνούσαν την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

