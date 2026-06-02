Με θέμα το δημογραφικό Κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα έχει -από σήμερα έως και την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη- συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς.

Οι εν λόγω συναντήσεις πραγματοποιούνται ενόψει της δημιουργίας Παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της ΠΑΜΘ. Ειδικότερα στόχος του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ είναι η συλλογή στοιχείων για τις προκλήσεις που θα κληθεί να υπερκεράσει το Περιφερειακό Σχέδιο δράσης για το δημογραφικό προκειμένου να αντιμετωπιστεί μέσω στοχευμένων πολιτικών το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού.

Πηγή: ΑΜΠΕ