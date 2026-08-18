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Νέα κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας καταγράφηκε την Τρίτη (18/8) στο Αιγαίο, με σχηματισμούς οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών να προβαίνουν σε σωρεία παραβιάσεων, μία εκ των οποίων κατέληξε σε εμπλοκή (εικονική αερομαχία).

Συνολικά 12 τουρκικά αεροσκάφη και UAV συμμετείχαν στις σημερινές πτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών κινήθηκαν συνολικά 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-16, ένα CN-235 και τέσσερα UAV.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των παραβιάσεων, ο οποίος ανήλθε στις 25.

Από αυτές:

– 8 παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους σχηματισμούς των τουρκικών μαχητικών F-16.

– 17 παραβιάσεις καταγράφηκαν από τα τουρκικά UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 14 παραβάσεις, εκ των οποίων 3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών αεροσκαφών, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235.

Στην περιοχή καταγράφηκε επίσης μία εμπλοκή.

Η τουρκική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά 12 αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο F-16 ήταν οπλισμένα:

– 3 σχηματισμοί, αποτελούμενοι από 1×3 F-16 και 2×2 F-16

– 1 CN-235

– 4 UAV

Η παρουσία οπλισμένων τουρκικών μαχητικών, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό παραβιάσεων, εντείνει την εικόνα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Οι 25 παραβιάσεις και οι 14 παραβάσεις μέσα σε μία ημέρα αποτελούν έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ένταση στον ελληνικό εναέριο χώρο και την αυξημένη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο.