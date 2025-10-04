Στα Βόρεια της Μυτιλήνης, έπλεε νωρίς το πρωί το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής 3/10, στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών που είχε ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX.

Συγκεκριμένα η NAVTEX της Τουρκίας για το Πίρι Ρέις είναι σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και αφορά εκτεταμένη περιοχή, ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου, καλύπτοντας πλήρως τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και την περιοχή ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά και διεθνή ύδατα, αλλά σε περιοχές που εμπίπτουν τόσο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά και στην ελληνική δικαιοδοσία έκδοσης NAVTEX.

Αντι-NAVTEX από την Αθήνα

Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.

H αντι-NAVTEX, που εξέδωσε ο σταθμός Λήμνου της Υδρoγραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX, είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ορισμένες από τις θέσεις που αναφέρονται στην τουρκική αναγγελία, βρίσκονται εντός της περιοχής υπηρεσίας NAVTEX της Ελλάδας, όπου ο σταθμός της Λήμνου, είναι η μοναδική αρμόδια Αρχή για την εκπομπή μηνυμάτων NAVTEX.