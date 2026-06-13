Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της 30ής Μαΐου 2026.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις αστυνομικές αρχές ως «ιδιαίτερα ανησυχητική», καθώς οι μέρες περνούν χωρίς κανένα σημείο ζωής, ενώ δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη οικειοθελούς αποχώρησης ή μεταγενέστερης οικονομικής συναλλαγής.

Το χρονικό της εξαφάνισης και τα χαρακτηριστικά της 45χρονης

Το Σάββατο 30 Μαΐου, η Σταυρούλα επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων.

Εκεί, αφού διευθέτησε μια οικονομική εκκρεμότητα πληρώνοντας έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες, κατευθύνθηκε γύρω στις 14:00 προς τη στάση του λεωφορείου.

Η γυναίκα εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης

Το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 45χρονης έπαψε να εκπέμπει στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε παραμένει απενεργοποιημένο.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε επίσημα στις 7 Ιουνίου στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα από τον αδελφό της, ο οποίος αντιλήφθηκε την απουσία της με καθυστέρηση, καθώς ο ίδιος βρισκόταν νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο.

Για τη διευκόλυνση των ερευνών, δίνονται στη δημοσιότητα τα ακριβή σωματικά της χαρακτηριστικά:

Ύψος: 1,73 μ.

1,73 μ. Σωματική διάπλαση: Πολύ αδύνατη.

Πολύ αδύνατη. Μαλλιά: Μαύρα.

Μαύρα. Μάτια: Καστανά.

Καστανά. Ένδυση: Την ημέρα που εξαφανίστηκε, παραμένει άγνωστο το τι φορούσε.

Πού μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε πληροφορίες

Η συμβολή των πολιτών θεωρείται καθοριστική για την έκβαση των ερευνών. Οποιοσδήποτε γνωρίζει το παραμικρό, είδε την 45χρονη ή κατέχει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο:

Με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τηλεφωνικά στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» (κλήση δωρεάν). Με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας (ή στο 100). Μέσω της επίσημης εφαρμογής Missing Alert app, η οποία προσφέρει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο προκειμένου να βοηθήσετε ενεργά στις αναζητήσεις, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Για κινητά Android: http://bit.ly/missing-alert-android

Για κινητά Apple : http://bit.ly/missing-alert-apple

«Δεν έδειχνε κάτι ανησυχητικό» δήλωσε ο αδελφός της

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Πέμπτη 12 Ιουνίου, ο αδελφός της αγνοούμενης περιέγραψε την κατάσταση, σημειώνοντας πως άρχισε να την αναζητά όταν κινητοποιήθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες για θέματα που αφορούσαν τους ηλικιωμένους γονείς τους.

«Οι σχέσεις μας δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, όμως η αδελφή μου επισκεπτόταν τακτικά το πατρικό μας», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε πως η Σταυρούλα δεν αντιμετώπιζε εμφανή προβλήματα υγείας, δεν οδηγούσε, ούτε χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δυσχεραίνει τη συλλογή πληροφοριών για τον κοινωνικό της κύκλο.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Στις 30 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, εξαφανίστηκε η Λεβεντάκη Σταυρούλα, 45 ετών, από την περιοχή της Αγιάς των Χανίων Κρήτης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λεβεντάκη Σταυρούλα έχει ύψος 1,73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.