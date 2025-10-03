Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος νωρίτερα είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για την επιλογή της απέλασης των ακτιβιστών, λέγοντας πως πρόκειται για «λάθος» του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και πως οι συλληφθένετες πρέπει να παραμείνουν για κάποιους μήνες σε ισραηλινές φυλακές κι όχι να επιστραφούν άμεσα στις πατρίδες τους.

Με βίντεο που ανήρτησε στο Χ, επικρίνει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που όπως δηλώνει έχει αποφασίσει την απέλαση των ακτιβιστών του στολίσκου αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών».

Ακολουθούν τα όσα δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ:

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επιτρέψει στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας που συμμετείχαν στον στολίσκο να επιστρέψουν στις χώρες τους, είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Πιστεύω ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών. Άλλωστε, δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου ο Πρωθυπουργός τους στέλνει ξανά και ξανά και ξανά στις χώρες τους και αυτή η αποστολή (σ.σ απέλαση) προκαλεί την επιστροφή τους ξανά και ξανά και ξανά».

Εν τω μεταξύ, το ισραηλινό ναυτικό αναχαίτισε την Παρασκευή (3/10) και το τελευταίο από τα 42 πλοία της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας για να παραδώσουν συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια.

Ωστόσο, πλέον η αγωνία στρέφεται στους ακτιβιστές που έχουν μεταφερθεί από τις αρχές μετανάστευσης στις φυλακές Κετζιότ προτού απελαθούν. Αυτό δήλωσε στο Reuters, ο Σουχάντ Μπισάρα, διευθυντής της ομάδας δικαιωμάτων και νομικού κέντρου Adalah. Η ομάδα του Μπισάρα, με έδρα το Ισραήλ θα παρέχει νομικές συμβουλές στους κρατούμενους.

Έντονο διάβημα του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες ακτιβιστές στον Ισραηλινό πρέσβη

Αξίζει να σημειωθεί ότι με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/10), επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρεφόταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Τι λέει το Ισραηλινό ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία απέλασης των 470 ακτιβιστών μεταξύ των οποίων και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, που συνελήφθησαν και κρατούνται στις φυλακές Κετζιότ της ερήμου Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ, πολύ κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Μέχρι στιγμής έχουν απελαθεί τέσσερις Ιταλοί υπήκοοι που μετείχαν στον στολίσκο σύμφωνα με το υπουργείο.

«Ήδη, τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν απελαθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης», ανέφερε το υπουργείο για να προσθέσει ότι «το Ισραήλ επιθυμεί να τερματίσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό».

Το υπουργείο κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών, οι οποίες τραβήχτηκαν κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης. «Όλοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους», ανέφερε το υπουργείο.

Εν τω μεταξύ, μια νέα ομάδα εννέα πλοίων ενώθηκε για να σχηματίσει έναν νέο στολίσκο, προσπαθώντας να πετύχει εκεί που οι προηγούμενοι απέτυχαν.

Η διαδικασία απέλασης των 27 Ελλήνων

Στις φυλακές Κετζιότ, μαζί με τους εκατοντάδες ακτιβιστές και ακτιβίστριες του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, κρατούνται και οι 27 Έλληνες, ανάμεσα και η πολιτικός Καίτη Πέρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η διαδικασία απέλασης παίρνει κάποιο χρόνο, εξαιτίας και της γραφειοκρατίας του Ισραήλ, αλλά και των υπολοίπων χωρών.

Οι πληροφορίας που έρχονται τόσο από το Ισραήλ όσο και από την ελληνική πλευρά, είναι ιδιαίτερα φειδωλές προφανώς και για λόγους ασφαλείας, έτσι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη ως προς το χρόνο απέλασης και επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Είναι μια διαδικασία που ενδεχομένως να διαρκέσει και κάποιες ημέρες, καθώς είναι πολλοί οι συλληφθέντες και κρατούμενοι. Άλλωστε ο συγκεκριμένος χώρος στην έρημο Νεγκέβ, επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς του.

Για την απέλαση των κρατουμένων χρειάζεται ένας διεθνής συντονισμός, σε επίπεδο πρεσβειών και διπλωματίας. Από την πλευρά του Ισραήλ υπάρχει η πρόθεση να μπουν και επιπλέον πτήσεις έτσι ώστε να γίνει η αναχώρηση των ακτιβιστών προς τις χώρες τους και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι και κατά πόσο και είναι συνεργάσιμοι και ίδιοι ακτιβιστές με τις ισραηλινές αρχές, διότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και κάποια έγγραφα, θα πρέπει να δώσουν κάποια στοιχεία, έτσι ώστε να προχωρήσει πιο άμεσα η διαδικασία τους, αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται επί του πεδίου η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, προκειμένου να τους διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες και να κάνει τις απαιτούμενες συνεννοήσεις.

Ενημέρωση για την κατάσταση των μελών του Global Sumud Flotilla – Τι καταγγέλλουν οι ακτιβιστές

Ακολουθεί η τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla:

«Τα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, μετά την απαγωγή τους σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταφέρθηκαν αρχικά σε ειδική εγκατάσταση στο Ashdod και σταδιακά στη φυλακή Ktzi’ot , στην έρημο Negev, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Χθες, οι ακροάσεις ξεκίνησαν στις 14:00 και διήρκεσαν 15 συνεχόμενες ώρες, υπό εξαντλητικές και πιεστικές συνθήκες. Οι κρατούμενοι ήταν στοιβαγμένοι και δεν είχαν πρόσβαση σε φαγητό ή νερό για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η διαδικασία κράτησης ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με σαφή προσπάθεια εκφοβισμού των απαχθέντων από πάνοπλους στρατιώτες, ενώ επετράπη η είσοδος και σε υπουργούς της Κυβέρνησης για την δημιουργία προπαγανδιστικών εικόνων προς εκμετάλλευση.

Στο σημείο είχε σπεύσει ομάδα Παλαιστίνιων Δικηγόρων που κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον χώρο και να μιλήσουν με αρκετούς από τους απαχθέντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αστυνομία προχώρησε στη διαδικασία αποκλείοντας την πρόσβαση των δικηγόρων που είχαν έρθει να συνδράμουν, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Απαγορεύτηκε η είσοδος επίσης και στις πρεσβείες και προξενικές αρχές που διεκδικούσαν να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες με πρόσχημα θρησκευτική γιορτή.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των ελληνικών προξενικών αρχών στη φυλακή Ktzi’ot. Οι κρατούμενοι/ες παραμένουν σε άσχημες συνθήκες, ωστόσο όλα τα μέλη της αποστολής είναι υγιή και το ηθικό όλων παραμένει υψηλό με προσήλωση στον βασικό στόχο της αποστολής, τον τερματισμό της γενοκτονίας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, την ελεύθερη Παλαιστίνη. Έντεκα άτομα έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας μέχρι να παύσει η παράνομη κράτηση τους και να επιστραφούν στην Ελλάδα.

Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι ένας εκ των κρατουμένων έχει στερηθεί κατά αδιανόητο τρόπο τη φαρμακευτική του αγωγή την οποία έφερε πάνω του, με άμεσο κίνδυνο για την υγεία του.

Τις επόμενες ημέρες το κράτος του Ισραήλ θα προχωρήσει σε απελάσεις ή και δίκες των κρατούμενων που κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ παρενέβη στα διεθνή ύδατα, στα οποία δεν είχε καμία δικαιοδοσία, τους απήγαγε με τη βία και τους οδήγησε ακούσια εντός της επικράτειάς του, από την οποία τώρα θέλει να τους απελάσει.

Αυτή τη στιγμή τα μέλη της ελληνικής αποστολής και συνολικά τα μέλη του Global Sumud Flotilla, αντιμετωπίζουν παράλογες κατηγορίες και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει το οτιδήποτε για την προστασία και την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.

ΖΗΤΑΜΕ:

Την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών του Global Sumud Flotilla, χωρίς να περάσουν από καμία δίκη.

Την προστασία όλων των κρατουμένων και ειδικά την προστασία της υγείας τους. Να επιτραπεί άμεσα στο μέλος του ελληνικού πληρώματος να αποκτήσει πρόσβαση στη φαρμακευτική του αγωγή.

Την καταδίκη της παράνομης στρατιωτικής απαγωγής σε διεθνή ύδατα

Την ενίσχυση της πολιτικής πίεσης προς το Ισραήλ από τις κυβερνήσεις των κρατουμένων και από διεθνείς οργανισμούς.

Η αποστολή του Global Sumud Flotilla ήταν ειρηνική, νόμιμη και ανθρωπιστική. Η κράτηση των συμμετεχόντων αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ισραήλ.

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, με αποφασιστικότητα και επιμονή.

Η Γάζα δεν είναι μόνη.

Οι απαχθέντες δεν είναι μόνοι.

MARCH TO GAZA GREECE / GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Φυλακές Κετζιότ: «Καλώς ήρθατε στην κόλαση»

Οι φυλακές Κετζιότ είναι γνωστές για τις σκληρές συνθήκες κράτησης, με περιορισμένη επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές καταγγελίες για βασανισμούς Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “Καλώς ήρθατε στην κόλαση”, καταγράφοντας περιστατικά ξυλοδαρμών, σκόπιμης ασιτίας, σεξουαλικής κακοποίησης και άρνησης ιατρικής φροντίδας. Οι μαρτυρίες των κρατουμένων αποκαλύπτουν ταπείνωση, καταναγκαστικά έργα και κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων.

Η οργάνωση Adalah προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος οι ακτιβιστές να αντιμετωπιστούν πιο αυστηρά από τις προηγούμενες αποστολές, παρά τις βραχυπρόθεσμες διαδικασίες κράτησης και απέλασης που εφαρμόζονταν παλαιότερα.

Η έκθεση συγκέντρωσε μαρτυρίες από 55 Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες, που κρατήθηκαν σε ισραηλινές φυλακές μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στις μαρτυρίες τους αποκαλύπτουν ότι οι ισραηλινές αρχές μετέτρεψαν γρήγορα περισσότερες πολλές από τις εγκαταστάσεις σε ένα «δίκτυο στρατοπέδων βασανιστηρίων» για Παλαιστίνιους κρατούμενους. Μεταξύ άλλων, οι μερίδες τροφίμων έχουν μειωθεί σε σημείο που να προκαλούν λιμοκτονία.

Οι μαρτυρίες κατέδειξαν συστηματική κακοποίηση και βασανισμό των Παλαιστινίων κρατουμένων, με αυθαίρετες πράξεις βίας, σεξουαλική κακοποίηση, ταπείνωση, σκόπιμη ασιτία, καταναγκαστικά έργα, άρνηση πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη και κατάσχεση όλων των προσωπικών αντικειμένων.

Στο μεταξύ ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ μέσα στη φυλακή Κετζιότ, επιδεικνύει με υπερηφάνεια τις εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας, ενώ εκθειάζει τη σύλληψη των ακτιβιστών του διεθνούς στόλου προς τη Γάζα οι οποίοι όπως λέει θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες».

«Εδώ δεν υπάρχουν παιχνίδια, (τα μέλη της flotilla) έχουν τις ίδιες συνθήκες με τους τρομοκράτες», αναφέρει, ενώ στον τοίχο της φυλακής κρέμεται μια φωτογραφία της κατεστραμμένης Γάζας, με την αραβική επιγραφή «Η Νέα Γάζα».