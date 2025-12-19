Νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά F-16 , μη επανδρωμένο αεροσκάφος και αεροσκάφος ATR -72 παρατηρήθηκαν σήμερα στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Μάλιστα σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, υπήρξε και dogfight (αερομαχία) με ένα οπλισμένο τουρκικό μαχητικό F-16.

Συνολικά σημειώθηκαν 4 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η δραστηριότητα των Τούρκων περιλάμβανε έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.

H ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας: